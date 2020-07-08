Москва, , 14:15 — REGNUM Ситуация с бездомными в период кризиса и режима самоизоляции была очень тяжёлой. Об этом 8 июля заявил председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация с правами лиц без определенного места жительства очень тяжёлая. Где жить непонятно. Санитарные условия — отвратительные. Питание плохое. Мест, где содержать бездомных, мало. Очень тяжёлая ситуация и у нас есть рекомендация организовать массовое бесплатное тестирование бездомных», — сказал Фадеев.

При этом в рамках оказания помощи органам власти следует оказывать содействие некоммерческим организациям, оказывающих помощь бездомным. В целом же в этом вопросе властям следует опираться на гражданские институты.

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