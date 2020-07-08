Стокгольм, , 14:54 — REGNUM Муниципальная компания Storstockholms Lokaltrafik, организующая работу общественного транспорта в Стокгольме, выступила с предложением изменить действующее законодательство, предоставив водителям общественного транспорта не впускать пассажиров, если количество передвигающихся пассажиров в транспортном средстве является слишком большим и не позволяет соблюдать меры по социальному дистанцированию. Об этом 8 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов, в настоящее время в Стокгольме на автобусных остановках и в вагонах метро наблюдается большое скопление людей. Как правило, пассажиры игнорируют информационные плакаты о необходимости соблюдения мер по инфекционному контролю, в том числе социального дистанцирования.

По этой причине столичный перевозчик Storstockholms Lokaltrafik выступил с предложением временно предоставить право водителям, контролерам и сотрудникам охранных структур не пускать людей, если они считают, что еще большее число пассажиров в транспортном средстве приведет к нарушению установленных требований и создаст риск для распространения коронавирусной инфекции.

«Звучит неплохо. Мы и так можем закрыть двери уже сегодня, если автобус заполнен, но ситуацию можно упростить, если граждане будут это осознавать», — поделился водитель автобуса Патрик Виктерссон.