Москва, , 14:02 — REGNUM Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил отменить все выписанные гражданам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий. Об этом говорится в докладе СПЧ.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — цитирует РИА Новости выдержки из доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала распространения коронавируса приняли десятки нормативных документов, в их числе несколько указов мэра города. 5 марта 2020 года указом мэра №12-УМ в Москве был введён «режим повышенной готовности». Он обязывал обеспечить самоизоляцию граждан, прибывших из ряда иностранных государств, в течение 14 дней.

Далее несколько раз вносились изменения, установившие правила для всех жителей столицы. В частности, в городе ввели пропускной режим, нарушение которого наказывалось штрафом.

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