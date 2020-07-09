Стокгольм, , 10:22 — REGNUM Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции в Швеции изменились представления домохозяйств о своем будущем финансовом благополучии. К такому выводу можно прийти на основании результатов исследования Фредрика Йоханссона Тормода, который со своими коллегами из Национального института экономических исследований Швеции пообщался с гражданами. Об этом 8 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Опрос среди шведских домохозяйств специалистами Национального института экономических исследований показал несколько более позитивный взгляд граждан в последние две недели июня этого года по сравнению с двумя первыми неделями того же месяца. Тем не менее, исследователи подчеркивают, что настроение домохозяйств по-прежнему значительно хуже, чем во время обычной экономической конъюнктуры.

В условиях процветающей экономики данный показатель составляет около 100 пунктов, сейчас он находится в пределах 84,8 пунктов. В мае этого года, когда пандемия еще угрожала не только здоровью граждан, но и их доходам, он находился на отметке в 77 пунктов.

Согласно результатам исследования, зафиксированный в конце июня улучшенный взгляд шведских домохозяйств в отношении своего финансового состояния объясняется их более позитивным ожиданием, заключающемся в улучшении состояния шведской экономике в течение следующих двенадцати месяцев.