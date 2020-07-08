Москва, , 14:03 — REGNUM В период самоизоляции и после него многие работодатели незаконно увольняли сотрудников. Об этом 8 июля заявил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Многие работники потеряли работу незаконно», — заявил он.

Причём это касается не только граждан России, но и трудовых мигрантов. В их случае ситуация осложняется ещё и тем, что они не могут вернуться домой.

«Что касается мигрантов, многие хотели бы вернуться на родину. А как им туда вернуться? Как они здесь будут продолжать жить? И как поступать, если ситуация повторится?» — задался вопросом Фадеев.

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