Стокгольм, , 10:20 — REGNUM В ожидании начала учебного года в Швеции многие родители оказались неудовлетворенными решением местных властей при определении места обучения в школе для их детей. К настоящему времени недовольные родители подали уже 480 заявлений на обжалование. Об этом 8 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что в настоящее время на территории Швеции действует система, согласно правилам которой детей определяют в места получения общего образования решением муниципальных властей. Конечно, родители могут подать заявку и выбрать наиболее приемлемую для них школ, однако, как правило, в крупных городах детей направляют в школы без учета мнения родителей.

В начале учебного года раздосадованные родители прилагают все усилия в попытке изменить место обучения своих детей и подают апелляции. К несчастью для родителей, по большей части обжалования не приводят к каким-либо изменениям, считает руководитель аппарата Апелляционной комиссии Анна-Карин Лундгрен.

«Если вы посмотрите на решения, принятые комиссией ранее в предыдущие годы приема в школу, то в основном речь пойдет об отказе в удовлетворении апелляции», — заявила Лундгрен.

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