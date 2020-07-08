Вильнюс, , 13:58 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Литве было выявлено десять новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июля сообщается на сайте правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Кроме этого, указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 854.

При этом уточняется, что за последние 24 часа суммарное количество летальных исходов в Литве не изменилось и по-прежнему составляет 79.

Также сообщается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 1 552 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Палестины подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 475 и превысило 5,2 тыс.