Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM Свердловский областной суд отменил постановление районного суда о назначении штрафа главврачу ЦГКБ № 24 в Екатеринбурге Алексею Малинкину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного суда.

Ранее суд первой инстанции оштрафовал Малинкина на 100 000 рублей. По мнению суда, главврач не принял должные меры по госпитализации больных COVID-19.

Малинкин подал апелляцию, которую и удовлетворил Свердловский областной суд. Штраф отменён, а производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач получил выговор за то, что из учреждения была выписана 90-летняя женщина с COVID-19.

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