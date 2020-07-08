Москва, , 13:57 — REGNUM О ситуации с семейным насилием в период самоизоляции приходят противоречивые сведения. Об этом 8 июля заявил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Семейное, бытовое насилие в период самоизоляции вросло или увеличилось? А мы этого не знаем», — сказал Фадеев.

Правозащитник отметил, что по данные уполномоченного по правам человека при президенте РФ говорят, что насилие в семьях увеличилось, но, по данным полиции, — количество обращений сократилось

«Мы считаем, что здесь надо очень внимательно отнестись к этой теме. МВД должно разобраться. Возможно, нужно опираться не только на обращения, но и на опросы, на НКО, которые работают в этой сфере. Нужно понять увеличилось семейное насилие или нет, и исходя из этого принимать какие-то меры или не принимать», — заявил Фадеев.