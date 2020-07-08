Донецк, , 13:49 — REGNUM За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было выявлено 26 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба минздрава ДНР.

«За последние сутки в ДНР выявлены 26 новых случаев коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в не указывается, что общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в республике в результате этого стало составлять 1 290.

Кроме этого, указывается, что за время эпидемии в ДНР от COVID-19 скончались в общей сложности 78 пациентов и что 570 человек в настоящее время вылечились.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 542.