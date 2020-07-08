Рамалла , , 13:37 — REGNUM Общее число выявленных на территории Палестины подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 475 и превысило 5,2 тыс. Об этом 8 июля рассказала на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«475 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях», — заявила эль-Келла и уточнила, что 316 из данного числа были зафиксированы в городе Хевроне.

Также она рассказала, что в настоящее время суммарное количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 5 267.

Кроме этого, глава минздрава Палестины указала, что в настоящее время в стране 21 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии, пятеро из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались 153 пациента.