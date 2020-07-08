Москва, , 13:32 — REGNUM Средний пассажиропоток аэропортов «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» на внутренних рейсах увеличился на 29% по сравнению с прошлой неделей. Об этом 8 июля сообщила журналистам пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Пассажиропоток на внутренних рейсах аэропортов «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» продолжает увеличиваться», — рассказали в ведомстве.

Так, по сравнению с прошлой неделей он увеличился на 29%. Однако по сравнению с 2019 годом упал на 36%.

При этом департамент транспорта напомнил о мерах безопасности в дороге и полете, призвал активно путешествующих по стране пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.