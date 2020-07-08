Москва, , 13:32 — REGNUM Попыток взлома заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не зафиксировано, сообщили 8 июля в Рособрнадзоре.

Отмечается, что для отслеживания сетевой активности используются российские средства обнаружения вторжения.

«Вредоносной активности с начала года не зафиксировано», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рособрнадзор проинформировал МВД России о том, что граждане РФ столкнулись в сети с предложениями о покупке контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2020 года.

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