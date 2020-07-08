Вьентьян, , 13:26 — REGNUM Общее количество случаев заражения лихорадкой денге в Лаосе выросло на 54 и стало превышать 2,6 тыс. Об этом 8 июля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на минздрав страны.

По данным министерства, суммарное число заразившихся денге в Лаосе на сегодняшний день составляет 2 618 при восьми летальных исходах от данного заболевания.

При этом отмечается, что самое большое число случаев заражения денге выявлено в столице страны — Вьентьяне (606), 331 заразившийся — в провинции Боликхамсай и ещё 321 случай зафиксирован в провинции Вьентьян.

Напомним, лихорадка денге является опасным вирусным заболеванием, которое распространено в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Его основными переносчиками являются комары Aedes aegypt, симптомы заболевания — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.