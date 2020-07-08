Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM На резонансном судебном процессе по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко 8 июля в зале Санкт-Петербургского городского суда был допрошен давний знакомый подсудимого, историка Олега Соколова.

Олег Соколов в суде, 8 июля 2020 года Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Показания суду дал капитан 1-го ранга в отставке Олег Вербовой, доцент кафедры истории войн и военного искусства Военно-морской академии. Вместе с еще одним знакомым, офицером ВМФ России, он находился в гостях в квартире Соколова вечером 8 ноября 2019 года. К этому времени, по версии следствия, потерпевшая Ещенко уже была убита, а ее тело находилось в той же квартире.

Вербовой знает Соколова с начала 1990-х годов, много лет сотрудничал по совместной военно-патриотической деятельности, участвовал вместе с Соколовым в военно-исторических реконструкциях.

Вербовой охарактеризовал Соколова как «крупнейшего специалиста по военной истории», блестящего лектора и опытного руководителя реконструкторов.

Вербовой признал, что Соколов — вспыльчивый человек, но проявлял эмоции и крик «для того, чтобы добиться выполнения поставленной задачи». «А иначе какой же он генерал? Чтобы порядок навести», — отметил свидетель, добавив, что мат от Соколова «не слышал».

Вербовой сообщил, что впервые был в гостях у Соколова еще в 1990-х годах, тогда же видел его первую жену. Между супругами «были ровные отношения», вспомнил свидетель.

Затем Вербовой побывал в гостях у Соколова в 2017 году, вместе с действующим военнослужащим, капитаном 2-го ранга Константином К., который является большим поклонником Соколова как историка и реконструктора.

В 2018 году офицер, вернувшийся из служебной командировки в Сирию, вновь попросил Вербового договориться о встрече, что и было сделано. Встреча сопровождалась дружеским застольем. Тогда же свидетель первый и единственный раз увидел Анастасию Ещенко.

«Когда мы собрались уже уходить, появилась дама, начала указывать, что что-то не так сделали, по мелочи. Также возник какой-то исторический вопрос, она тоже какое-то замечание сделала… «Ну всё, Олег Валерьевич, нашел человека, который будет тобой командовать», я тогда подумал», — рассказал Олег Вербовой.

Осенью 2019 года Константин К. снова настоял на встрече с историком. Вербовой договорился о встрече с Соколовым по телефону еще 5 ноября. Соколов попросил прийти к восьми часам вечера 8 ноября.

«В 20:15 мы были у двери Олега Валерьевича. С собой взяли 0,75 коньяка Hennessy и красную икру с тарталетками», — рассказал свидетель. Дверь открыл Соколов, гости и хозяин прошли в комнату, которая была гостиной, в ней была богатейшая библиотека, картины и полный рыцарский доспех с оружием.

Отвечая на вопрос о состоянии Соколова, свидетель ответил: «Вид был усталый, больше ничего. Корректный. Спокойный <…> Клянусь, ничего необычного не заметил. Всё было как всегда».

Соколов в начале застолья был трезв. В ходе беседы пил меньше, чем гости. «Но мы шли не напиваться, а общаться», — заметил Вербовой.

Шла обычная беседа на военно-исторические темы, гости спрашивали, Соколов отвечал. «Говорили только об истории, о наполеоновской эпохе. Ни на какие проблемы (Соколов) не жаловался. Просидели два часа. Ушли в 22:15», — рассказал Вербовой.

Никаких необычных изменений в обстановке квартиры или в поведении Олега Соколова свидетель не заметил.

Он также рассказал, что Анастасии Ещенко на реконструкциях с Соколовым не видел, но видел публикацию СМИ о бале, в котором участвовали Соколов и Ещенко. «Позавидовал Олегу Валерьевичу», — заметил Вербовой.

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