Казань, , 13:21 — REGNUM Гидрометцентр Татарии объявил штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории региона во второй половине дня 8 июля и 9 июля.

В республике ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до + 37 градусов выше ноля. В лесах Татарии в период с 8 по 15 июля 2020 года местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в десяти из 14 регионов Приволжского федерального округа до 9 июля сохраняется пожарная опасность. При этом в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, а также в Татарии, Чувашии и Мордовии степень пожароопасности лесов оценивается как высокая.

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