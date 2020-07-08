Тбилиси, , 13:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии утвердило перечень мер препятствующих распространению коронавируса, для фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных заведений. Они были опубликованы 8 июля на сайте ведомства.

По новым правилам, на входе у посетителей необходимо удаленно замерять температуру и размещать средства дезинфекции. Тренеры должны находиться не ближе, чем в двух метрах друг от друга, а каждый посетитель размещаться на площади не менее шести квадратных метров.

Также в местах общего пользования требуется носить защитные маски, шкафчики для каждого посетителя нужно размещать через один шкаф, а душевыми можно пользоваться только если они изолированы друг от друга. В зале не должно быть более десяти человек.

Напомним, в Грузии владельцы спортивных учреждений и тренеры, ведущие занятия, провели несколько акций протеста, с требованием к властям разрешить работу спортзалов и бассейнов.

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