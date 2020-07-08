Тегеран, , 13:14 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались 153 пациента и теперь общее число летальных исходов превысило 12 тыс. Об этом 8 июля сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Как рассказала Лари, в настоящее время в стране от COVID-19 скончались 12 084 человека.

Также она уточнила, что за сутки в Иране был выявлен 2 691 случай заражения коронавирусом и теперь их суммарное количество стало составлять 248 379.

При этом также сообщается, что в настоящее время в стране 209 463 пациента вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки выросло на восемь и стало составлять 2003.