Подгорица, , 13:11 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными заболеваниями объявил эпидемию в ряде муниципалитетов Черногории на севере страны.

Как сообщила пресс-служба правительства Черногории, это муниципалитеты Бело-Поле, Беране, Петница, Рожае и Гусинье.

Именно на севере страны произошла масштабная вспышка заболевания. Там введены строгие ограничительные меры, а жители не могут покидать пределы муниципалитетов, ходить в гости, не работают предприятия общепита.

Уровень заболеваемости в Черногории оценивается как 91 активный случай на 100 тысяч населения.