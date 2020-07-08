Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В Ростовской области невыносимую жару сменит шторм. Синоптики предупредили о надвигающихся грозовых ливнях с градом и шквалистом ветре, передаёт ИА REGNUM 8 июля.

Так, во второй половине дня 8 июля и до конца суток 9 июля в ряде территорий Ростовской области и областном центре пройдут «сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 метров в секунду». Спасатели предупредили о возможном подтоплении подворий и домов, расположенных на низменных участках местности, обрывах линий электропередачи, падении деревьев и слабо укреплённых конструкций.

ИА REGNUM напоминает, что из-за аномальной жары в Ростове-на-Дону было нарушено энергоснабжение части абонентов в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах. Восстановительные работы велись всю ночь.

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