Москва, , 13:22 — REGNUM Международное сообщество должно объединить усилия, чтобы предотвратить «пандемию киберпреступности». Россия готова к такому сотрудничеству, заявил 8 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon.

Развитие международного сотрудничества — одно из ключевых направлений обеспечения цифровой безопасности и солидарной борьбы с киберпреступлениями, отметил он. Россию Мишустин назвал одним из лидеров технологического прогресса, чьи решения по информационной безопасности успешно конкурируют в мире.

Глава российского правительства призвал к открытому и равноправному диалогу ради обеспечения кибербезопасности. Развитие интернета умножило преимущества от использования цифровых технологий, но вместе с тем общество стало уязвимей перед угрозами нового типа, добавил он.

Так, растет изобретательность киберзлоумышленников, на цифровую среду распространяются геополитические разногласия. Специалисты выявляют вредоносные программы, нацеленные на ущерб отраслям и инфраструктуре государств.

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