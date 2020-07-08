Москва, , 13:08 — REGNUM На курортах Крыма и Краснодарского края в июле складывается ситуация с дефицитом мест в отелях и санаториях, поэтому туроператоры начали предлагать российским туристам непляжные направления, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным туроператоров, в июле порядка 80−90% всего туристического спроса приходится на черноморские курорты Крыма и Краснодарского края. К 15 июлю отели и санатории Крыма выйдут на 100% загрузку.

В связи с этим туроператоры предлагают российским гражданам поехать отдыхать в регионы экскурсионной направленности — Татарию, Санкт-Петербург, Мурманскую область и т. д. Регионы предлагают интересные экскурсии.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на пакетные туры на курорты России летом 2020 года практически остались на уровне прошлого года.

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