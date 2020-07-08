Нижний Новгород, , 13:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе с начала пандемии после заражения коронавирусом выздоровели 55 674 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, уже выздоровели более 68,72% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. За сутки число выздоровевших от COVID-19 жителей округа превысило количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, число новых носителей коронавируса в Поволжье на утро 8 июля составило 1035 человек, при этом выписан за сутки 1321 человек.

Рекордное число выздоровевших наблюдается в Нижегородской области — 457 человек, в Башкирии выписали 149 человек, в Ульяновской области — 118, в Саратовской области — 107, в Пермском крае — 104, в Самарской области — 85, в Кировской области — 73, в Мордовии — 64, в Оренбургской области — 52, в Удмуртии — 42, в Чувашии — 27, в Пензенской области — 25, в Татарии — 12, в Марий Эл — шестеро.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число новых носителей коронавируса за сутки в округе превышало одну тысячу человек. 7 июля вновь было выявлено меньше тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 июля выявили 1035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 81 008 случаев. В России подтверждены 700 792 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6562 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России понемногу увеличивается и составляет уже более 11,55%.

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