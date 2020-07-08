Москва, , 12:58 — REGNUM Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в госизмене, остается сотрудником госкорпорации. Об этом заявил 8 июля руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сафронов является сотрудником госкорпорации, поставим на этом точку», — подчеркнул Устименко.

Как сообщало ИА REGNUM, Сафронова задержали 7 июля и позднее поместили под арест. Ему инкриминируют государственную измену, а именно — передачу секретных данных одной из стран НАТО. Сафронов работал в известных отечественных изданиях, а в мае этого года стал советником главы Роскосмоса.

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