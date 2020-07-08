Черкесск, , 12:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прирост числа выздоровевших от COVID-19 второй день превышает число заболевших. По данным федерального оперативного штаба на 8 июля, в республике за сутки подтверждено еще 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших за сутки составило 71 человек.

Еще больше выписанных после выздоровления было зафиксировано днем ранее — 125 человек. Общее число выздоровевших за все время составило 2073 человека или 52%.

Отметим, по данным оперштаба на 8 июля, в республике заразились коронавирусом 3919 человек, число случаев летального исхода составило 15. Это самый низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

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