Москва, , 12:53 — REGNUM Участникам видеоконференций не следует обсуждать все вопросы онлайн. Необходимо помнить о существующих рисках утечки конфиденциальных данных. Об этом сегодня, 8 июля, в ходе онлайн-дискуссии «Коммуникации в период изоляции» Дальневосточного медиасаммита заявил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

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«Далеко не всё можно обсуждать в виде онлайн и видеоконференцсвязи, — подчеркнул Волин, слова которого приводит «Интерфакс». — Все понимают, что существуют серьёзные угрозы утечки, потому что все, что говорится, может быть записано».

Он отметил, что ведомство всегда рекомендовало «крайне деликатные вопросы обсуждать по более защищенным линиям связи».

«Вы знаете, что в бизнесе, как и государственном управлении, всегда есть вещи, которые имеют ограниченное пользование», — подчеркнул замминистра.