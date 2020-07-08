Москва, 8 июля 2020, 12:53 — REGNUM Участникам видеоконференций не следует обсуждать все вопросы онлайн. Необходимо помнить о существующих рисках утечки конфиденциальных данных. Об этом сегодня, 8 июля, в ходе онлайн-дискуссии «Коммуникации в период изоляции» Дальневосточного медиасаммита заявил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
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Он отметил, что ведомство всегда рекомендовало «крайне деликатные вопросы обсуждать по более защищенным линиям связи».