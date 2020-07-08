Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Граждане Грузии, которые после открытия границ будут путешествовать в открытые для них страны Евросоюза, после возвращения на родину должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, заявил на брифинге 8 июля пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Страны ЕС, в которые граждане Грузии смогут поехать после открытия регулярного авиасообщения уже в начале августа, — это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония. Продолжаются переговоры о двустороннем открытии границ с другими безопасными с точки зрения распространения коронавируса странами ЕС.

Ираклий Чиковани предупредил граждан Грузии, что решением Евросоюза каждая из стран раз в две недели будет пересматривать условия въезда и выезда для иностранных граждан, поэтому до планирования путешествий призвал их изучить эпидситуацию в стране визита и следить за дальнейшими решениями ЕС.

Напомним, что Грузия собиралась открыть прямое авиасообщение с зарубежными странами с 1 июля, а Совет ЕС принял решение о внесении Грузии в список безопасных стран 30 июня. Но в конце июня правительство Грузии приняло решение о продлении запрета на прямое авиасообщение до конца июля. Что касается сухопутных границ Грузии, на них продолжает действовать прежний режим ограничений.