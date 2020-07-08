Уфа, , 12:54 — REGNUM 45 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 5731 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 3520 человек, в том числе 157 граждан за минувшие 24 часа. В больницах проходят лечение 405 пациентов, а 1701 человек лечатся дома.

В минувшие сутки не зафиксированы смерти пациентов с COVID-19. Таким образом, за весь период умерло 19 пациентов с этой болезнью.

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