Новосибирск, , 12:46 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности на маршрут вышел «Семейный автобус», оформленный семейными фото и высказываниями о том, какие эмоции дарят дети и почему большая семья — это счастье.

Как рассказали ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, автобус будет курсировать по городскому маршруту № 13 в течение месяца.

Кроме того, оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России принято решение наградить медалью «За любовь и верность» 70 супружеских пар из Новосибирской области.

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию на территории Новосибирской области, в 2020 году предусмотрено персональное вручение медалей супружеским парам по месту их жительства представителями администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области», — уточнили в областной администрации.

Согласно официальным данным, с 2009 года медалями награждены уже 517 новосибирских супружеских пар (1 034 человека).