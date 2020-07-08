Тюмень, , 12:43 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 июля зафиксировано 3 713 заражений SARS-CoV-2. Из них 2251 пациент выздоровел, 18 скончались.

В инфекционных госпиталях региона восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ.

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