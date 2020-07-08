Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM Жители Екатеринбурга в 10% случаях вызывают скорую помощь не по профилю, заявил главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарёв.

Как передаёт оперштаб Свердловской области, врач обратил внимание, что горожане часто настаивают на вызовах скорой, когда требуется лишь неотложка или учстковый врач.

«Ежедневно почти в 10% случаев бригады вынуждены выезжать на необоснованные вызовы», — сообщил Пушкарёв.

Кроме того, часть вызовов — это повторные звонки. добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Екатеринбурга жалуются на невозможность дозвона до скорой помощи: горожанам приходится ждать ответа диспетчера по 15−30 минут.

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