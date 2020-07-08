Бишкек, 8 июля 2020, 12:38 — REGNUM Национальный банк Киргизии приостановил обмен ветхих денег и продажу мерных золотых слитков, сообщили 8 июля в пресс-службе финансового регулятора.
Ограничения вводятся для уменьшения рисков распространения коронавируса. Все операции планируется продолжить после стабилизации эпидемиологической ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в Киргизии выявили 8486 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2983 человека, скончались 112 пациентов.
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