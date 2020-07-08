Йошкар-Ола, , 12:37 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 8 июля выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3184 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента в республике выздоровели 2870 человек, таким образом более 90,13% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. 24 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 июля выявили 1035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 81 008 случаев.

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