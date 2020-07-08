Норильск, Красноярский край, , 12:36 — REGNUM «Норильский никель» оспаривает размер вреда, причинённого окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Росприроднадзором. При этом компания подтвердила, что последствия аварии ликвидирует за свой счёт. Соответствующее письмо «Норникель» направил сегодня, 8 июля, в Росприроднадзор.

«Расчёты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке», — заявляет «Норникель».

В «Норникеле» заявили, что готовы не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии.