Москва, , 12:38 — REGNUM В России в электронном виде в автоматизированной системе «Электронное ОТТС» оформлен сотый документ одобрений типа транспортных средств (ОТТС). Об этом сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».

Первое одобрение типа транспортных средств в электронном виде было зарегистрировано в системе 25 февраля текущего года. Сотым оформленным в автоматизированной системе ОТТС стал документ, регистрирующий модель Kia Rio типа FB.

АО «Электронный паспорт» пришлось ускорить реализацию пилотного проекта по оформлению ОТТС (ОТШ) в электронном виде в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, чтобы получить ОТТС в России, автокомпания должна подать заявку и заявочный комплект документов в электронном виде в орган по сертификации. Там специалисты проводят оценку соответствия и подписывают ОТТС (ОТШ) электронной подписью.

Далее документы в электронном виде передаются в Росстандарт, где и проводится экспертиза. После этого ОТТС (ОТШ) утверждается и регистрируется в национальной части единого реестра.

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