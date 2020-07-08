Томск, , 12:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 июля в региональной администрации.

У 23 человек нет симптомов, у 16 — признаки ОРВИ, у 17 — пневмония.

За сутки в регионе выздоровели 55 человек. Общее число выздоровевших — 1512.

Всего в Томской области по состоянию на 8 июля выявлено 2717 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за всё время скончался 21 пациент с SARS-CoV-2.

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