Нижний Новгород, , 12:30 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 8 июля выявили 217 новых носителей коронавируса. Всего в регионе подтверждён 19 241 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 13 083 жителя региона, то есть от общего числа носителей коронавируса более 67,99% уже выздоровели. За последние сутки выписаны рекордные 1083 человека. 275 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за сутки — четверо человек.

В настоящее время лечение в инфекционных стационарах получают более 1,5 тыс. человек, более 4 тыс. находятся под наблюдением медиков в амбулаторных условиях. 234 нижегородца — в обсерваторах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне впервые за долгое время в регионе было выявлено менее 200 новых случаев заражения коронавирусом. До этого стабильно в течение почти двух месяцев число выявленных за сутки новых случаев заражения превышало 200, а то и 300 случаев.

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