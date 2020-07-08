Пхёнтхэк, Южная Корея, , 12:34 — REGNUM На базах США в Южной Корее подтвердили семь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у трех военнослужащих, прибывших в Южную Корею 2,6 и 8 июля, а также четырех военнослужащих базы ВВС в Осане, прибывших в страну 21, 24 июня и 4 июля.

Известно, что все граждане США были переведены на базу «Кэмп Хамфрис», расположенную в Пхёнтхэке, и помещены в карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 63 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 244.