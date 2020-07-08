Таллин, , 12:29 — REGNUM Общее число выявленных на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки выросло на восемь и стало составлять 2003. Об этом 8 июля сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 2003 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот же период никто в стране не скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 69.

При этом указывается, в данный момент в республике 1 882 пациента вылечились от нового заболевания и что число проведенных за время пандемии тестов на SARS-CoV-2 составляет 110 тыс.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Индонезии за сутки подтвердили 1863 новых случаев заражения SARS-CoV-2.