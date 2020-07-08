Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Компания Microsoft хочет, чтобы издатели предоставляли возможность обладателям игр для консоли Xbox One получить бесплатно их версии для новой Xbox Series X. Об этом 7 июля сообщил портал Video Game Chronicle.

Издание отмечает, что компания проводит политику поощрения сторонних компаний, которые бесплатно предоставят геймерам версии игр для Xbox Series X либо в рамках собственных программ, либо с помощью сервиса Microsoft Smart Delivery.

Однако представитель Microsoft, давший комментарий журналистам, отметил, что в конечном итоге разработчики и издатели игр сами будут принимать решение по этому поводу.

Таким образом, некоторые компании могут в итоге начать взимать с игроков плату за получение имеющейся у них игры, выпущенной для Xbox One, в версии для Xbox Series X.

Ожидается, что Xbox Series X выйдет в продажу в конце 2020 года. В июне 2020 года в сеть «утекла» информация о ещё одной консоли Microsoft — Xbox Series S, которая также известна в сети под кодовым названием Lockhart.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть «утекла» информация о ещё одной новой консоли Xbox