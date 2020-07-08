Бишкек, 8 июля 2020, 12:27 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 8 486, сообщили 8 июля в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
По состоянию на 8 июля выздоровели 2 983 человека, скончались 112 пациентов. За минувшие сутки в Киргизии обнаружили 345 новых случаев заражения. Днем ранее было выявлено 450 случаев.
Наибольшее число случаев обнаружено в Бишкеке — 3739, Чуйской области — 1664, Ошской области — 1462, Нарынской области — 577 и Джизаской области — 497.
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