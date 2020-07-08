Приштина, , 12:24 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 6 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 365 образцов в крае было выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом. 57 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 3886 случаев заражения коронавирусом. 82 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. 2003 пациента уже здоровы. Лечение проходит 1801 человек.

Несмотря на скромные масштабы тестирования, число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово за последние несколько дней увеличилось в полтора раза и превысило даже показатели соседней Северной Македонии, где ежедневно обследование проходят почти полторы тысячи человек. Очевидной причиной такого развития ситуации является отмена основных ограничений властями и игнорирование остальных гражданами, что не удивительно, поскольку согласно последнему опросу агентства Pyper, 30% граждан Косово не верят в то, что коронавирус представляет собой угрозу.

В настоящий момент власти Косово возвращаются к строгим мерам. Это в первую очередь ужесточение контроля за соблюдением социальной дистанции и введение комендантского часа.

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