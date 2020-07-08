Уфа, , 12:25 — REGNUM Портативный ультразвуковой диагностический аппарат поступил в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, аппарат дает возможность проводить диагностику заболеваний головного мозга, почек, органов брюшной полости, костно-суставной системы и малого таза.

Отмечается, что данный сканер очень удобно использовать для оказания скорой, неотложной помощи, а также для помощи на дому.

Сообщается, что оборудование поставляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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