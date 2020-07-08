Саранск, , 12:17 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 8 июля выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3680 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

Новые носители коронавируса в основном выявлены в Саранске — 26 человек, трое — в Рузаевском районе, двое — в Ардатовском районе, по одному — в Дубенском, Кадошкинском и Атяшевском районах.

До настоящего момента полностью выздоровели 2559 человек, то есть от общего числа носителей коронавируса в республике более 69,35% уже выздоровели. За последние сутки выписали 64 человека. 27 жителей республики скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике начали работать летние площадки ресторанов и кафе. С 9 июля медицинские учреждения региона будут поэтапно переходить к плановому режиму работы.