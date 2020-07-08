Бразилиа, , 12:16 — REGNUM Житель Бразилии может стать третьим человеком в истории, который поборол вирус иммунодефицита человека. Об этом заявили учёные, сообщает издание Science.

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В отношении 36-летнего пациента было применено так называемое агрессивное лечение. Ему давали антиретровирусные препараты в комбинации с никотинамидом (витамин В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, делая их уязвимыми для иммунитета.

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Мужчина, который попросил называть его «пациентом из Сан-Паулу», прекратил лечение ВИЧ в марте 2019 года. После этого вирус в крови бразильца больше не наблюдался. При этом учёные предупреждают, что пока рано говорить об окончательной победе над вирусом и заявлять о полном излечении. Для того, чтобы документально подтвердить отсутствие вируса, пациенту необходимо пройти проверку лимфатических узлов и тканей кишечника.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день известно о двух подтверждённых случаях полного излечения от ВИЧ. Известно, что обоим пациентам была сделана трансплантация костного мозга. Первый человек, победивший опасный вирус, — это «берлинский пациент» Тимоти Рэе Брауне. Второй — «лондонский пациент» Адам Кастильехо.

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