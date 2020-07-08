Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM В Свердловской области врачи вылечили уже 9008 пациентов, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По состоянию на 8 июля 2020 года, за минувшие сутки по выздоровлению выписали 282 человек.

Лечение продолжают 166 больных в тяжёлом состоянии (135 — в реанимации, 58 — на ИВЛ), 806 — в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 141 случай смерти от COVID-19.