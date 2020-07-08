Тирана, , 12:21 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 8 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 397 человек в стране было выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 47 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 3106 случаев заражения коронавирусом. 1791 человек уже излечился. Лечение проходят 1232 человека. На стационарном лечении находятся 83 пациента, из них 10 проходят интенсивную терапию и четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и лиц, нуждающихся в стационарном лечении, продолжает увеличиваться.

83 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — за последние сутки.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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