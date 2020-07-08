Москва, , 12:16 — REGNUM В России в июне было продано 7364 машины японской марки Toyota. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, реализация автомобилей японской компании сократилась на 14% в июне 2020 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период с января по июнь было продано 41 464 автомобиля — на 10% меньше, чем год назад.

Компания Toyota заняла пятую строчку по реализации среди всех представленных в России автокомпаний. Доля бренда составила 6,5%. При том, что год назад доля марки составляла на российском авторынке 5,6%.

В модельном рейтинге Toyota в июне по продажам лидирует компактный кроссовер Toyota RAV4. В первом полугодии 2020 года обладателями этой модели стали 16 057 автолюбителей России — продажи выросли на 21%.

Вторую строчку занимает бизнес-седан Camry, чьи продажи, наоборот, сократились на 30%, до 11 366 экземпляров. На третьем месте — внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (5698 шт.; — 12%).

Напомним, кроссовер Toyota RAV4 занял второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников на российском авторынке в июне 2020 года.

Читайте также: В России на 37% сократился выпуск автомобилей