Нур-Султан, , 12:13 — REGNUM Ситуационный контакт-центр в Нур-Султане с 23 июня помог равномерно распределить по больницам 750 пациентов, сообщили 8 июля в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

Отмечается, что сотрудники нового центра работают напрямую со станцией скорой помощи. Они ежедневно обрабатывают до 500 обращений. Аким (глава) Нур-Султана Алтай Кульгинов подчеркнул, что центр позволяет снизить нагрузку на скорою помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова заявила, что количество обращений в скорую помощь выросло в 3,5 раза, достигнув 3,7 тыс. вызовов за 16 июля.

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