Кампала, , 12:23 — REGNUM Во время пандемии в национальных парках Уганды зафиксировали двукратное увеличение числа инцидентов, связанных с браконьерством, по сравнению с аналогичным временным отрезком в прошлом году. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на заявление Управления охраны дикой природы Уганды.

В период с февраля по июнь этого года в Управлении зарегистрировали 367 случаев браконьерства по всей стране, что более чем в два раза превышает 163 случая, зарегистрированных за аналогичный период в 2019 году.

Джон Макомбо, глава Управления по охране дикой природы Уганды, связывает увеличение случаев браконьерства с остановкой туристического потока, от которого зависели доходы многих жителей Уганды. В связи с этим защитники природы из восточноафриканской страны ищут альтернативные источники дохода для местных общин, чтобы остановить браконьерство.

«Эта потеря источника дохода привела к безработице среди многих заинтересованных сторон», — сказал Макомбо.

«Некоторые из безработных членов общин направили оружие против дикой природы в качестве браконьеров», — добавил он.

Недавним инцидентом стало убийство Рафики, гориллы из Национального парка Бвинди на юго-западе Уганды.

Туризм является основным источником валютных поступлений Уганды. В 2018 — 2019 финансовом году сектор принес $1,6 млрд. Согласно закону Уганды о туризме, 20% всех доходов, собранных в национальных парках, направляется местным общинам, в том числе 10 долларов от каждого билета в национальный парк Бвинди.